River le ganó por penales a Peñarol y cerró su gira por Uruguay

En la continuidad de la denominada “serie del Río de La Plata”, el River de Marcelo Gallardo sigue sin mostrar su mejor versión por tercer año consecutivo y, a pesar del recambio, necesitó de los penales para imponerse ante Peñarol en uno de los partidos de preparación que se disputan en Uruguay.

Para este compromiso, el Muñeco Gallardo apostó por un tridente ofensivo de jerarquía con Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. En el arco estuvo el juvenil Santiago Beltrán, mientras que la defensa se conformó con Montiel, Martínez Quarta, Rivero y Viña. En el mediocampo jugaron Vera, Moreno y Castaño, y en el segundo tiempo ingresaron Salas, Lencina y Galoppo, entre otros.

Tras el empate en el tiempo reglamentario, la definición llegó desde los doce pasos y allí River fue más efectivo: ganó la serie de penales por 4-2 y se quedó con el triunfo.

Además del Millonario, que el próximo fin de semana debutará en el Torneo Apertura frente a Barracas Central como visitante, también jugaron San Lorenzo y Cerro Porteño, que igualaron sin goles en la misma “serie del Río de La Plata”. Unión de Santa Fe, por su parte, empató 1-1 contra Defensor Sporting.