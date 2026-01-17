Con dos Torres, Gimnasia cerró la pretemporada con una victoria

Gimnasia y Esgrima La Plata consiguió su primer triunfo de la pretemporada al imponerse por 2 a 0 ante Agropecuario en un partido amistoso disputado en la cancha número 1 del predio de Estancia Chica. El equipo conducido por Fernando Zaniratto edificó la victoria con un tanto de Marcelo Torres en el primer tiempo y otro de Franco Torres en la parte final del encuentro.

El amistoso se jugó exactamente a una semana del debut del Lobo en el Torneo Apertura, que será el próximo sábado a las 19.30 frente a Racing Club, en el estadio Juan Carmelo Zerillo. En ese contexto, el ensayo sirvió como una prueba clave para terminar de ajustar detalles futbolísticos y físicos de cara al inicio de la competencia oficial.

Una de las principales novedades de la jornada fue la presencia de Ignacio Fernández desde el arranque. Por primera vez desde que comenzó la pretemporada, integró el equipo titular y se convirtió en el principal foco de atención para cerca de mil hinchas que se acercaron al predio para observar el amistoso.

Más allá de tratarse de un rival de otra categoría, el encuentro representó un banco de pruebas positivo para Gimnasia, que empieza a cerrar su puesta a punto con sensaciones favorables y minutos de fútbol para varios jugadores.

La nota negativa del día fue la ausencia de Ignacio “Nacho” Miramón, quien padece una mialgia y no pudo participar de ninguno de los dos amistosos programados. El volante está prácticamente descartado para el debut frente a Racing, lo que representa una baja sensible para el inicio del campeonato.