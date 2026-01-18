Comienza la acción argentina en Australia Open

El Australian Open 2026 marcará el inicio formal de la temporada para el tenis argentino, que llega a Melbourne con una nutrida representación en el cuadro principal y expectativas de avanzar en un certamen siempre exigente. Desde la noche del sábado y la madrugada del domingo, en horario argentino, los jugadores nacionales afrontarán una primera jornada intensa, con cruces complejos y estilos de juego variados. Francisco Cerúndolo, Tomás Martín Etcheverry, Camilo Ugo Carabelli y Francisco Comesaña lideran el grupo de argentinos que buscarán superar el debut en el primer Grand Slam del año y meterse en la segunda ronda.

Cerúndolo será uno de los primeros en salir a escena y tendrá la misión de ratificar su rol de principal referente nacional. Desde las 22:40 (hora argentina) enfrentará al chino Zizhen Zhang, actual 362 del ranking ATP, quien viene de una prolongada inactividad pero dejó buenas sensaciones en el arranque de la temporada. En la reciente United Cup disputada en Australia, Zhang sorprendió al vencer al belga Zizou Bergs, ubicado dentro del top 50. El único antecedente entre ambos se remonta a Eastbourne 2023, sobre césped, con triunfo para el argentino.

Más temprano, desde las 21:00, Etcheverry intentará imponer su potencia desde el fondo de la cancha frente al serbio Miomir Kecmanovic, número 59 del mundo, un rival experimentado y siempre peligroso en canchas rápidas.

Luego, a partir de las 23:20, será el turno de Camilo Ugo Carabelli (47°), quien se medirá con el húngaro Marton (55°), un jugador de amplia trayectoria en el circuito y con antecedentes positivos en superficies duras.