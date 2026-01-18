Rally Dakar: histórico triunfo de Benavides

Luciano Benavides escribió la página más importante de su carrera al consagrarse campeón del Rally Dakar 2026 en la categoría motos. El piloto argentino de Red Bull KTM Factory Racing logró el título en la última etapa, disputada en Yanbu, Arabia Saudita, con apenas 105 kilómetros cronometrados y una definición que quedará en la historia de la competencia.

El salteño, de 30 años, llegó a la jornada final con una desventaja superior a los tres minutos respecto del estadounidense Ricky Brabec (Honda Monster Energy), líder de la general hasta el viernes. Contra todo pronóstico, Benavides consiguió revertir esa diferencia en un tramo corto y extremadamente exigente, para quedarse con el triunfo por apenas dos segundos, la menor diferencia registrada en la historia del Dakar.

Con este logro, Benavides se suma a la selecta lista de argentinos campeones del Dakar en motos y corona un recorrido de crecimiento sostenido dentro del rally raid, tras varios años como protagonista en la categoría más exigente de la competencia.

Más allá del título de Benavides, la participación argentina en el Rally Dakar 2026 fue ampliamente positiva. La delegación nacional cerró la carrera con dos podios adicionales y un total de 14 top diez distribuidos en cuatro categorías, además de 14 victorias de etapa a lo largo de los 13 días de competencia.

Entre las actuaciones destacadas sobresale la de Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, quienes finalizaron terceros en la categoría Challenger (UTV). La dupla argentina logró recuperarse tras un problema mecánico —la rotura del radiador— que les impidió luchar por la victoria, pero aun así consiguió subir al podio y cerrar un Dakar competitivo.

Todos los ganadores del Rally Dakar 2026

● Motos: Luciano Benavides (Argentina).

● Autos: Nasser Al Attiyah (Qatar).

● Original: Benjamín Melot (Francia).

● Rally 2: Toni Mulec (Eslovenia).

● Stock: Rokas Baciuska (Lituania) y Oriol Vidal (España).

● Challenger: Pau Navarro y Jan Rosa (España).

● Classic: Karolis Raisys (Lituania) y Christophe Marques (Francia).

● SSV: Brock Heger y Max Eddy (Estados Unidos).

● Mission 1000: Jordi Juvanteny, José Luis Criado y Xavier Ribas (España).

● Camiones: Vaidotas Zala (Lituania), Paulo Fiuza (Portugal) y Max van Grol (Países Bajos).