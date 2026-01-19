“Le había dado la palabra a Gimnasia y ahora no le puedo fallar”

No arranca una semana más para Gimnasia. El próximo jueves comienza un nuevo torneo, y con él se renueva la ilusión de miles de fanáticos del Lobo que se habían ilusionado con el equipo de Zaniratto en el final del año pasado.

En la cuenta regresiva al debut contra Racing, que será el sábado a las 19.30 en el Bosque, el último refuerzo Agustín Auzmendi despejó todas las dudas y confirmó que en todo momento quiso acordar su llegada al Lobo, a pesar de que en el medio se metió Central Córdoba de Santiago del Estero y hace exactamente una semana el paso estuvo a punto de caerse.

“Desde el primer momento que Gimnasia se había mostrado interesado en mi le había dado la palabra que iba a jugar en este club. Estoy muy entusiasmado con esta nueva chance”, aclaró el exatacante de Godoy Cruz, quien pudo jugar algunos minutos en el segundo amistoso contra Agropecuario que jugaron los suplentes el sábado en la cancha 1 de Estancia Chica y que cuyo resultado también fue a favor del Lobo, pero 2 a 1.

“Recién acabo de llegar y Lucho (por el técnico) me pidió que presionemos y que hagamos sentir la presión a los defensores”, describió en relación a las funciones que espera poder cumplir dentro de la cancha cuando le toque jugar.

Con relación al presente de Gimnasia, “el Pistolero” Auzmendi confesó que siguió muy de cerca la campaña del Lobo sobre todo en el final del 2025.

“El año pasado seguí mucho a Gimnasia y al principio estaba peleando abajo y después terminó peleando el campeonato. El ensayo del sábado salió muy bien y esperemos que sea con el mayor de los éxitos”, reconoció.

El plantel de Gimnasia volverá a entrenarse hoy por la mañana en Abasto y los jugadores empezarán a transitar la recta final de cara al inicio de un nuevo torneo.

No se descarta la llegada de otro atacante que juegue por afuera y que pueda ser un buen suplente de Nacho Fernández, y un defensor central ante la lesión que sufrió Conti.

Además, Ignacio Miramón trabajará de manera diferenciada, debido a que una mialgia lo pone seriamente en duda para estar a disposición del técnico para quedar concentrado y ocupar un lugar en el banco de relevos el sábado contra Racing en el Bosque.