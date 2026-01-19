El rival del Lobo no jugó por una “catástrofe”

Racing será el primer rival de Gimnasia en el Torneo Apertura y deberá presentarse el sábado a las 19.30 en el estadio del Bosque para disputar uno de los partidos de la primera fecha de la zona B del Torneo Apertura. Sin embargo, ayer el conjunto de Costas tenía previsto jugar otro amistoso de preparación, pero no pudo.

La Academia tenía programado medirse contra la Universidad de Chile, en la ciudad de Concepción, pero el encuentro fue suspendido debido a los incendios forestales que afectan a la localidad trasandina.

Este partido amistoso de pretemporada, había sido presentado como el “Desafío Internacional de Verano”, pero tuvo que ser cancelado por la organización debido a la gravedad de la situación, que fue catalogada como catástrofe por las autoridades.

“Informamos que el partido amistoso que Racing debía jugar hoy ante Universidad de Chile en Concepción fue suspendido debido a la declaración de catástrofe por los incendios forestales que afectan gran parte de la zona. Lamentamos lo sucedido y agradecemos la comprensión; a la vez enviamos nuestra solidaridad a la población damnificada por esta emergencia. El plantel regresará a Buenos Aires para retomar su actividad habitual”, comunicó la Academia mediante un posteo en redes sociales.

De esta manera, si bien no se descarta que Gustavo Costas pueda ordenar una práctica de fútbol entre el miércoles y el jueves para definir el equipo titular, el subcampeón del fútbol argentino llegará sin ritmo de competencia a enfrentar al Lobo el sábado que viene en La Plata.

En el medio de todo esto, fue el propio entrenador el que se opone a la salida de Marcos Rojo del plantel y en el caso de que la operación con Estudiantes no pueda avanzar en las próximas horas, no se descara que lo incluya en el partido del sábado para ponerle más condimento a la visita de la Academia al Bosque.