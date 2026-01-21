Los tenistas platenses buscaron dar el golpe en Australia

La participación argentina en la segunda ronda del Australian Open tuvo una agenda cargada, prácticamente todo al cierre de esta edición. Francisco Cerúndolo (21°), el mejor rankeado, abrió la jornada del martes frente al bosnio Damir Dzumhur (66°), con el objetivo de avanzar por segundo año seguido a la tercera ronda tras vencer con autoridad a Zhizhen Zhang. En simultáneo, Thiago Tirante (102°) tenía su primer cruce de segunda ronda en Melbourne ante el estadounidense Tommy Paul (20°), luego de eliminar a Aleksandar Vukic.

Más tarde Tomás Etcheverry se midió con el británico Arthur Fery. El miércoles, bien temprano, Francisco Comesaña jugará ante Frances Tiafoe, mientras que Sebastián Báez cerrará la acción nocturna frente a Luciano Darderi.