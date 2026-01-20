Miranda dio marcha atrás y aceptó a Salinas en San Carlos

Sobre le final de la semana pasada, tras las fuertes críticas que había recibido el entrenador de Villa San Carlos por la categórica derrota en el amistoso contra Estrella del Sur por 3 a 0, tanto la comisión directiva como la secretaría técnica del club de Berisso lograron darle el brazo a torcer a Pablo “el Pájaro” Miranda, quien avaló la llegada del histórico Rodrigo Salinas.

El veterano delantero de 39 años comenzó a cumplir y el sábado marcó uno de los goles con los que el Celeste venció a Talleres de Remedios de Escalda en otro partido amistoso de preparación.