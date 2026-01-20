Medina, un lujo fugaz que se va a Brasil

La etapa de Cristian Medina en Estudiantes llega a su fin, pero deja una huella profunda. Su arribo en enero de 2025 fue un terremoto para el fútbol argentino: tras una salida conflictiva de Boca, el Grupo Foster Gillett desembolsó 15 millones de dólares para rescindir su contrato y permitir su llegada al Pincha, una operación imposible sin capital externo.

A los 23 años, el mediocampista aterrizó en City Bell y no tardó en mostrar su jerarquía. Disputó 43 partidos, marcó un gol —en la Noche del León ante Racing de Montevideo— y fue pieza clave en la obtención del Clausura y el Trofeo de Campeones. Su juego creció con el tiempo: se hizo cargo del equipo, se volvió conductor y ganó el cariño de la gente.

Sin dejar dinero por su salida, Medina rescindirá para sumarse a Botafogo, pero su paso por Estudiantes fue éxito puro: un talento de elite que potenció al bicampeón y dejó abierta la puerta para un posible regreso.