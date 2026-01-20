El Lobo estudia y define la llegada de otro atacante que viene de jugar en Ecuador

Lejos de retirarse del mercado de pases, la dirigencia de Gimnasia está evaluando la posibilidad de sumar un extranjero que viene de jugar en el fútbol ecuatoriano, pero que habría nacido en Colombia.

Se trata de un delantero que es del agrado del presidente Carlos Anacleto, quien en las últimas horas también sumó a otra “apuesta” para tapar el lugar que quedó bacante en la defensa por la lesión de Conti.

Desde la comisión directiva confirmaron que se trata de una negociación institucional y que no está ligado a un pedido explícito del entrenador Fernando Zaniratto.

En el caso de concretarse, el Lobo sumará otro atacante que juega por afuera y que puede adaptarse al sistema táctico 4-2-3-1 jugando en el lugar que dejó Piedrahita.

Ayer, mientras tanto, el equipo del Lobo realizó tareas físicas de reacondicionamiento en Estancia Chica y el cuerpo técnico definió que mañana miércoles habrá una práctica de fútbol en el estadio del Bosque. Allí se terminará de conformar el equipo titular, que en un principio tendría a Franco Torres y a Ignacio Fernández jugando al lado de Panaro y detrás de Marcelo Torres, tal cual arrancó el partido amistoso del sábado contra Agropecuario.

En la defensa, a esta altura no hay dudas de que Steimbach será el reemplazante de Pintado y que tanto Martínez como Giampaoli estarán en la zaga central, dejando para el sector izquierdo a Pedro Silva Torrejón.

Augusto Max es otro de los preferidos del entrenador, que aún sin la lesión de Miramón, pensaba sostenerlo dentro del 11 inicial junto a Nicolás Barros Schelotto.

De esta manera, el Lobo parece haber fortalecido el banco de suplentes y tendrá mayor recambio, ya que además de la base de la Reserva que dirigió Zaniratto y llegó a la final del campeonato el año pasado, se le sumaron Agustín Auzmendi, quien pelea por un lugar para estar entre los concentrados el próximo viernes.

El que está seriamente en duda en Juan Ignacio Miramón, quien sufrió una mialgia y llegaría con lo justo y sin ritmo futbolístico ya que también se perdió el último amistoso.

El plantel entrenará hoy y el jueves por la mañana en Estancia Chica, mientras que el miércoles los trabajos se van a trasladar al Bosque.

El viernes será la concentración y el sábado el momento de revalidar las expectativas que se generaron desde la dirigencia y desde le cuerpo técnico con la campaña que terminó haciendo el Lobo, pese a la eliminación en las semifinales del pasado Torneo Clausura.

Anacleto sumó una apuesta del ascenso

A los fines de emparchar la defensa por la lesión que sufrió el defensor Germán Conti, el presidente de Gimnasia decidió contratar al defensor de Chacarita Juniors, que milita en la Primera B Nacional, Gonzalo Errecalde.

Este futbolista llegará para ocupar un lugar en el plantel y se apostará a ponerlo a tono del resto de los jugadores de primera que ya tiene el Lobo en el mismo puesto.