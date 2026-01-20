Mancuso vuelve a casa: Domínguez suma a su segundo refuerzo

Estudiantes cerró la incorporación de Eros Mancuso y ya cuenta con su segundo refuerzo para la temporada. El lateral derecho regresa al Pincha tras un acuerdo con Fortaleza, que incluyó un préstamo con cargo, opción de compra y la cancelación de una deuda del club brasileño, punto clave para destrabar la negociación.

Luego de varios días de charlas, la dirigencia albirroja alcanzó un consenso total, incluso en las diferencias contractuales, y valoró especialmente la predisposición del jugador para volver. Mancuso arriba para cubrir un sector sensible tras la venta de Román Gómez y ante la posible salida de Eric Meza, y aporta un plus: también puede desempeñarse por izquierda.

Con su llegada, Eduardo Domínguez suma una ficha que conoce la casa y que será importante en un semestre cargado de competencia, donde Estudiantes buscará sostener el nivel del bicampeón y potenciar su estructura defensiva.