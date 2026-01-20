Ganó Thiago Tirante en su primer partido en Australia

El Abierto de Australia sigue en marcha y ayer hubo noticias buenas y no tan buenas para la legión argentina que representa al tenis nacional en el primer Grand Slam del año.

Lo más importante para nuestra ciudad fue la contundente victoria de Thiago Tirante, quien derrotó al australiano Aleksandar Vukic por 7-5, 6-2 y 6-2.

Ahora, quien también representará al equipo argentino en la próxima Copa Davis contra Corea del Sur en febrero, se medirá ante el difícil estadounidense Tommy Paul.

El domingo habían ganado Tomás Etcheverry, Francisco Cerúndolo y Francisco Comesaña en la superficie de Melbourne.

En tanto ayer quedaron en el camino Mariano Navone ante el serbio Hamad Medjedovic y también Juan Manuel Cerúndolo, quien cayó derrotado ante el local Jordan Thompson por 6-7 (3) 7-5 6-1 y 6-1.

Antes, Camilo Ugo Carabelli había perdido ante el húngaro Márton Fucsovics.

En tenis femenino la tenista Solana Sierra perdió contra la japonesa Moyuka Uchijima por 6-3 y 6-1.

Cabe señalar que en el ambiente del tenis nacional persiste la polémica por la decisión que tomaron algunos jugadores de darle la espalda al equipo de Copa Davis y bajarse de la convocatoria que había presentado el capitán Frana para enfrentar a Corea del Sur en condición de visitante a partir del 7 de febrero.

Se trata de la mejor raqueta argentina del momento, Francisco Cerúndolo (21°), Sebastián Báez (36°), Camilo Ugo Carabelli (49°), Tomás Etcheverry (62°) y Francisco Comesaña.

Uno de los que sí aceptó y tendría el premio de ir como primer singlista a enfrentar a los coreanos será el platense Tirante, que ayer por lo menos arrancó con el pie derecho en Australia.