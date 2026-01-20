Guadilu viene a La Plata con chances de ganar

Martes de acción en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo que abre sus puertas para ofrecer un programa de 12 carreras, entre las 15.30 y las 21.

La competencia más destacada de la tarde es el tradicional Clásico “Luis Monteverde” (L-1.400 mts.), donde vamos a confiar nuestro voto a Guadilu con una corta pero a la vez exitosa trayectoria en las carreras de corta y media distancia con un nivel destacado que la lleva a acumular cinco victorias en tan solo una docena de presentaciones con la valoración que suma también cinco segundos puestos y un tercero que hablando en criollo, esta pupila del cuidador Agustín Pavlovsky, “sino gana, pega en el palo”. Viene de su quinto impacto en el Handicap “Jerry Honor” (1.400 mts.) disputado en San Isidro postergando a Ataka.