Cambaceres probó un arquero y perdió el primer amistoso de la pretemporada

A un mes del debut en el torneo de la primera C contra Estrella del sur, Defensores de Cambaceres sigue buscando volumen de juego con el indio Hernán Darío Ortiz como entrenador.

En el inicio de la puesta a punto, el entrenador le había confesado a este diario la necesidad de sumar un arquero y un defensor central, y la semana pasada contra la Reserva de Estudiantes probó a un guardametas en el amistoso que concluyó 0 a 0.

Ayer, sin embargo, el equipo perdió 2 a 1 contra Argentino de Quilmes, en otro partido amistoso en el cual el Indio probó a Emiliano Duba, otro guardametas que se sumó al equipo que pretende pelear el ascenso en una categoría muy pareja del ascenso.

El Rojo, que sigue haciendo la pretemporada en el camping de Atulp en Punta Lara, formó ayer con Emiliano Duba, Benjamín Duarte, Franco Maraia, Juan Trentín y Facundo Odello, Sergio Luayza, Esteban Coronel, Rodolfo Fernández, Javier Sequeyra, Valentino Toniolo y Bryan Schmidt.

Si bien en el ensayo hubo cambios y muchos jugadores tuvieron la posibilidad de mostrarse, el Indio empieza a mostrar un perfil de preferencias y ayer le dio la chance de jugar como titular a Coco Sequeyra, el exjugador del Pincha y de Villa San Carlos, que no había jugado para los titulares la semana pasada contra la Reserva del Pincha.

Además, otros jugadores como Trentín, Maraia o Schmidt en el ataque parecen tener el puesto ganado, aunque todavía resta un mes para que el equipo haga su presentación formal en el campeonato de la Primera C ante el combinado de Estrella del Sur de local.

La semana pasada contra el Pincha en el Country de City Bell había atajado Leandro Celotti, pero al parecer el entrenador reclamó la llegada de otro portero y terminó llegando quien ayer defendió el arco en la derrota contra el “Mate”.

El plantel de Cambaceres seguirá la puesta a punto en Punta Lara y volverá a jugar contra un combinado de jugadores libres otro amistoso de preparación buscando mejorar y encontrar volumen de juego para poder ganarle a Estrella Del Sur, que demostró ser un oponente dinámico y duro, que la semana pasada terminó sorprendiendo nada menos que a Villa San Carlos de Berisso.