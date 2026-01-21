Nuestra carta City Land vino en el fuego y postergó a Queen Reward

Ocho yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de tres o más carreras, salieron a la pista local para disputar el Especial “República de Paraguay” (1.400 mts.) y en carrera, nuestra indicada City Land ($7.60) no dejó dudas en su desplazamiento porque viniendo de menor a mayor, faltando 150 metros pasó de largo a Queen Reward que hizo todo el gasto de la carrera, a la que dejó tres cuerpos detrás, en tanto que a dos largos, finalizaba tercera La Paltrow.

La descendiente de Lizard Island demostró su excelente presente no dejando dudas en su desplazamiento superando con claridad a Queen Reward que siempre vino adelante y cuando parecía que se quedaba con la victoria, la pasó de largo City Land, que remató la carrera en forma espectacular.

Cotejo reservado para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de tres o más carreras, ocupó el noveno lugar en la grilla de la programación con las ocho ratificadas dispuestas a medir fuerzas. Favorita en las apuestas resultó Expert Advice ($2.65) sobre lo reunido por Filippiada ($3.15) y Jalimba ($4.15).

Abiertos los partidores, Queen Reward tomó decididamente el comando del lote y formalizada la carrera corría con cuerpo de ventaja sobre Jalimba, quedando luego Expert Advice y City Land.

Ya en el codo de la calle 41, la puntera frenaba por poco a Jalimba, quedando cerca por afuera City Land y luego, Expert Advice. En la mitad de la elipse, seguía mandando Queen Reward y de esa manera pisó la recta con aires de segura ganadora y como tal intentó la disparada, pero faltando 150 metros la pasó de largo City Land, dejando literalmente parada a sus rival, porque al momento de cruzar el disco la superó por tres cuerpos.

La ganadora vino en 23s.58/100; en 46s,57/100 y en 1m.12s.28/100 hasta completar 24s.59/100 para los 1.000 metros de recorrido.