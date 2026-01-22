Mancuso ya corre en City Bell: primera práctica, sello Domínguez y la mente puesta en Avellaneda

La tarde en el Country Club de City Bell dejó una postal clara: Eros Mancuso, botines nuevos, pechera roja y el sello de Eduardo Domínguez marcándole el ritmo en su primera práctica. El lateral derecho, que llegó al país por la mañana y superó la revisión médica sin sobresaltos, se convirtió oficialmente en el segundo refuerzo de Estudiantes y ya está bajo las órdenes del Barba, justo en la semana previa al estreno en el Torneo Apertura frente a Independiente.

La necesidad del Pincha por reforzar los laterales había escalado con fuerza. La salida de Román Gómez al Bahía, la lesión de Santiago Arzamendia y la posibilidad concreta de que Eric Meza sea transferido antes del cierre del mercado aceleraron la búsqueda. Allí reapareció Mancuso, un viejo conocido del cuerpo técnico que había quedado en carpeta desde su primera etapa con Domínguez.

Después de dos semanas de negociaciones tensas, Estudiantes finalmente destrabó la operación. El acuerdo se cerró con Fortaleza mediante un préstamo con cargo —originalmente pactado en 200 mil dólares— y una opción de compra que rondaba los 1.4 millones. Sin embargo, la clave estuvo en las deudas pendientes del club brasileño: parte de esos compromisos se compensaron con el acuerdo, lo que permitió que la opción de compra bajara a 1.150.000 dólares y que el cargo del préstamo quedara absorbido dentro del saldo entre instituciones. Un movimiento quirúrgico del Departamento de Fútbol que permitió acelerar los tiempos.

Apenas firmó, Mancuso se subió al auto rumbo a City Bell. Desde las 17, ya formó parte del entrenamiento en la cancha principal, donde Domínguez dividió tareas entre circuitos de pase, presión alta y repeticiones defensivas. El lateral mostró ritmo —llega con competencia desde Brasil— y no necesita una adaptación profunda para insertarse en la idea de juego, algo que el cuerpo técnico valora especialmente con un calendario que no da respiro.

De cara al duelo del viernes ante Independiente en Avellaneda, Mancuso podría integrar la lista de concentrados. Para el Barba, su llegada representa aire fresco en un sector del campo que quedó debilitado, pero también un jugador que entiende el ADN del equipo: intensidad, agresividad y proyección ofensiva.

El plantel completará sesiones matutinas miércoles y jueves antes de viajar a Buenos Aires. Con la primera prueba del año ya superada en Copa Argentina y un semestre frenético asomando, Estudiantes encontró en Mancuso una pieza necesaria para sostener el andamiaje que lo llevó al bicampeonato.

El Apertura arranca y el Pincha ya mueve las piezas. Domínguez tiene a su primer refuerzo incorporado, el segundo en firmar en este mercado, y la exigencia empieza a jugar su propio partido. Estudiantes se arma, se mueve, se acelera: la temporada ya está en marcha.