Ahora San Carlos espera por el desafío con el Sojero

El plantel profesional de Villa San Carlos dejó atrás lo que fue una buena producción ante Talleres de Remedios de Escalada, y retomó los entrenamientos a la espera de lo que será un nuevo amistoso de pretemporada, tachando los días ya para lo que será el arranque del torneo anual de la Primera B Metropolitana.

Para el campeonato, que va a iniciar el fin de semana del 16 de febrero y tendrá al Celeste jugando contra Liniers, la idea de Pablo Miranda y sus colaboradores es seguir tomando temperatura para que el equipo llegue de la mejor manera al estreno en el certamen.

Es por ello que el próximo sábado habrá amistoso con Agropecuario, elenco de la Primera Nacional, con lugar y horario a confirmar, pero todo indica que el Gennacio Sálice puede ser escenario para dicho cotejo amistoso.