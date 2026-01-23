A horas del debut, Gimnasia está al día para arrancar con todo el 2026

Gimnasia dejó atrás un 2025 marcado por serias dificultades económicas que impactaron de lleno en el día a día del plantel profesional. La crisis derivó incluso en medidas de fuerza por parte de los jugadores, que en varias oportunidades dejaron de entrenarse en el predio de Abasto debido a atrasos salariales acumulados durante el segundo semestre del año pasado.

Sin embargo, el inicio de 2026 trae alivio al mundo tripero. En la previa del debut en el Apertura, que será este sábado por la tarde frente a Racing, la Comisión Directiva del Lobo confirmó a través de un comunicado enviado a los socios que la situación salarial del plantel quedó completamente regularizada. De esta manera, Gimnasia comenzará el campeonato con todas sus obligaciones al día.

La nueva conducción albiazul comandada por Carlos Anacleto no solo saldó la deuda con los futbolistas, sino que también logró levantar las inhibiciones que pesaban sobre el club y previamente había normalizado los pagos con los empleados. El objetivo, según remarcaron desde la institución, es avanzar en un proceso de ordenamiento y profesionalización de la gestión, brindando previsibilidad y estabilidad para el cuerpo técnico y los jugadores.

En el comunicado oficial, además, la dirigencia agradeció el acompañamiento de socios y socias, destacando el aporte de la cuota social y la compra de plateas como pilares para construir “un club grande y sostenible entre todas y todos”.

Equipo prácticamente definido

En el plano futbolístico, el cuerpo técnico continúa afinando detalles pensando en el estreno ante Racing. En el entrenamiento, Fernando Zaniratto dispuso un ensayo táctico, donde empezó a delinear el equipo y dejó en claro que habrá tres variantes respecto al último once que disputó las semifinales del Clausura.

Alexis Steimbach, Ignacio Fernández y Franco Torres se metieron en el equipo en reemplazo de Juan Pintado, quien fue cedido a préstamo a Nacional, Bautista Merlini, que se marchó con el pase en su poder, y Alejandro Piedrahita, que continuará su carrera en Bulgaria.

El equipo que probó Zaniratto fue: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón; Augusto Max y Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández y Manuel Panaro; Marcelo Torres.