Tenis: Tsitsipas fue eliminado y confesó una lesión

Stefanos Tsitsipas llegó al Australian Open con la necesidad de dejar atrás la temprana eliminación sufrida en la edición anterior, pero su paso por Melbourne volvió a ser breve. El ex número 3 del mundo se despidió en la segunda ronda tras caer ante el checo Tomás Machac (24°) por 4-6, 6-3, 6-7 (5) y 6-7 (5), en un partido condicionado por un problema físico que arrastraba desde antes del inicio del torneo.

Luego del encuentro, el tenista griego explicó que afrontó el primer Grand Slam de la temporada con una lesión sufrida de manera inesperada. En diálogo con el medio SDNA y la radio SBS, Tsitsipas reveló que se lastimó jugando al fútbol pocos días antes del certamen: “Fue una lesión absurda aquí, cuatro días antes del torneo. Es una de las más graves y extrañas que tuve antes de competir; nunca me había pasado algo así”.

Actualmente ubicado en el puesto 35 del ranking ATP, Tsitsipas cuenta con antecedentes destacados en torneos grandes, con finales en Roland Garros 2021 y el Abierto de Australia 2023. En ambas ocasiones fue superado por Novak Djokovic: en París, el serbio remontó dos sets para quedarse con el título, mientras que en Melbourne se impuso con claridad en tres parciales en el Rod Laver Arena.

Al cierre de esta edición, en la madrugada del sábado, salían a la cancha los representantes nacionales, Francisco Cerundolo y el platense Tomás Etcheverry que buscaban el pase a los octavos de final.

Para “Retu” la actividad en el primer Grand Slam del año también continúa en el formato de dobles, donde está clasificado a la tercera ronda.