¡Lobo está…!

Hoy arranca el Torneo Apertura y Gimnasia no quiere dejar detalles librados al azar para recibir el sábado a las 19.30 a Racing en el estadio del Bosque.

Ayer, en el contexto de una práctica plagada de hermetismo, los jugadores se trasladaron al estadio del Bosque para formar parte de ensayo táctico que ordenó Fernando Zaniratto, en el cual usó a los mismos jugadores que le ganaron a Agropecuario el sábado pasado en un amistoso.

De este modo, de no mediar contratiempos o lesiones, Nelson Insfrán estará en el arco; Steimbach, Martínez, Giampaoli, Silva Torrejón en la defensa; Max y Nicolás Barros Shelotto como volantes de contención; Franco Torres, Ignacio Fernández y Panaro como tridente de atacantes detrás de Marcelo Torres que será el número nueve titular.

En el ensayo se lo vio con mucha más participación a Agustín Auzmendi jugando para el equipo suplente y buscando asociarse a Jeremías Merlo y al Pata Castro.

El equipo volverá a entrenar hoy en Abasto y mañana quedará concentrado a la espera del choque del sábado a las 19.30.

Despedida estruendosa

Un grupo de socios y fanáticos de Gimnasia tiró bombas de estruendo en el marco de una caravana que pasó por la sede de calle 4 para despedir al reconocido hincha del Lobo José Amuchástegui, quien falleció en las últimas horas atacado por avispas.

Se trata de un familiar directo del exjefe de la barra brava Marcelo Amuchástegui y varios hinchas del Lobo participaron ayer de su despedida por le centro de La Plata.

Arranca el campeonato

Con Estos partidos se pondrá en marcha hoy el Torneo Apertura de Primera división, que tendrá encuentros programados para este jueves, mañana viernes, el sábado y el domingo.

Hoy

17hs. Adosivi vs. Def. y Justicia

20hs. Banfield vs. Huracán

20hs Unión vs. Platense

22.15 Instituto vs. Vélez

22.15 C. Córdoba vs. Gimnasia (M)