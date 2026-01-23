Fórmula 1: se presentó el auto de Mercedes Benz

La Fórmula 1 despejó ayer una de las principales incógnitas de la temporada 2026 con la presentación del nuevo monoplaza de Mercedes, equipo señalado en la previa como uno de los grandes candidatos en el inicio de la era marcada por el cambio reglamentario: el W17.

“La nueva era empieza aquí. Presentamos nuestro W17”, anunció la escudería alemana a través de sus redes sociales, donde difundió las primeras imágenes del diseño del auto. Al igual que Haas, Mercedes optó por una presentación digital, sin un evento abierto al público, una modalidad que también adoptaron Racing Bulls, Red Bull Racing y Audi.

Horas más tarde, el W17 tuvo su primer contacto oficial con la pista en el circuito de Silverstone. El equipo aprovechó la jornada de filmación permitida por el reglamento para completar sus primeras vueltas, un paso clave en la preparación de cara al inicio de los tests formales y al arranque de una temporada que promete marcar un antes y un después en la categoría.