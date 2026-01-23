Estudiantes abre el telón en Avellaneda: debut bravo ante un Rojo que quiere volver a ser

Estudiantes abre oficialmente su participación en el Torneo Apertura 2026 con una prueba exigente: visita a Independiente desde las 20 en el Libertadores de América–Bochini, en un duelo cargado de expectativas para ambos. Será el primer partido del torneo y también el primer examen grande para el equipo de Eduardo Domínguez, que llega embalado tras el 4-0 a Ituzaingó por Copa Argentina. Con la amnistía de AFA ya vigente, el Barba recupera a toda la base campeona.

El Pincha llega con rodaje, confianza y la tranquilidad de haber empezado el año con el pie derecho. Muslera vuelve al arco; Núñez, Piovi, Medina, Carrillo y Cetré reaparecen de entrada; y Gaich, el flamante refuerzo, asoma como alternativa en el banco. En principio, Amondarain y Palacios —ambos con situaciones contractuales abiertas— seguirán esperando su turno.

Enfrente estará un Independiente que encara el 2026 con una obsesión clara: volver a ser protagonista. Gustavo Quinteros sostiene un proyecto que mostró solidez en el inicio del año pasado, y la amnistía también le devuelve piezas importantes como Fernández Cedres y Malcorra, uno de los refuerzos del mercado. El Rojo llega sin competencia oficial previa, pero con ritmo: disputó la Serie Río de la Plata y la cerró con tres triunfos ante Alianza Lima, Everton y Wanderers.

Mientras Estudiantes llega como bicampeón vigente —Clausura y Trofeo de Campeones—, Independiente carga con una racha negativa de casi 24 años sin títulos locales y busca empezar a cambiar la historia desde hoy. Entre dos equipos de estilos intensos, la cita promete ritmo alto, duelos fuertes y pocas concesiones.

Con el debut copero ya superado y el torneo local en marcha, Estudiantes enfrenta un semestre frenético, cargado de competencias y expectativas. Hoy empieza otra historia: la de un campeón que quiere seguir siéndolo. Y la de un Rojo que sueña con volver a levantar un título. Dos mundos distintos, un mismo objetivo: arrancar ganando.