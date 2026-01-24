Gimnasia arranca un nuevo camino ante un rival de peso

Llegó el día. El Gimnasia de Fernando Zaniratto va a dar el primer paso en el 2026 enfrentando a Racing en el Juan Carmelo Zerillo. Con el Pueblo Tripero acompañando de gran manera en las tribunas, el equipo de Lucho intentará comenzar con el pie derecho esta travesía por el Apertura.

Con Ignacio Fernández como titular, en este regreso al Lobo después de su exitoso paso por River y el Atlético Mineiro, el conjunto dueño de casa tendrá que medirse con la Academia, que viene de tener una muy buena última temporada y que mantuvo gran parte de su base titular.

La historia comenzará a las 19.30, contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, secundado por Adrián Franklin en el Var, al tiempo que la transmisión de las acciones en el Bosque estará a cargo de TNT Sports.

La intención de Gimnasia es darle continuidad a lo realizado a finales del año pasado, donde pudo alcanzar las semifinales del Clausura. Para este año además de la vuelta de Nacho, regresó Ignacio Miramón, que no podrá ser considerado por una dolencia muscular, y también son caras nuevas el defensor Gonzalo Errecalde y el delantero Agustín Auzmendi.

Se ha armado bien el equipo de Lucho, con estas incorporaciones, pero también depurando un grupo de muchos profesionales, a la espera ahora de tratar de encontrar funcionamiento, en un calendario que es frenético y tiene en el horizonte la visita al Monumental el próximo miércoles por la noche para enfrentar a River.

River le pone calor al sábado

Previo a lo que será el compromiso entre Gimnasia y Racing en el Bosque, a las 17.00 será el estreno de River Plate en este Apertura, visitando ni más ni menos que a Barracas Central, en el primer paso del renovado equipo de Marcelo Gallardo en este 2026, con la presencia de Matías Viña en el andarivel izquierdo y la dupla de centrocampistas compuesta por Aníbal Moreno y Fausto Vera.

Por otra parte, a las 22.00 en el Gigante de Arroyito, el Rosario Central de Ángel Di María va a recibir a Belgrano de Córdoba, en un partido que promete y mucho, ya que el Canalla tendrá el estreno de Jorge Almirón como director técnico.