Gimnasia arrancó el Apertura con un triunfazo ante Racing y un gol olímpico inolvidable



Gimnasia y Esgrima La Plata venció 2 a 1 a Racing en el Estadio Juan Carmelo Zerillo por la primera fecha del Torneo Apertura 2026, en el marco de la fase de grupos de la Liga Profesional.

El encuentro, dirigido por Leandro Rey Hilfer, tuvo como gran figura a Nicolás Barros Schelotto, quien abrió el marcador a los 9 minutos del primer tiempo con un espectacular gol olímpico, en su esperado debut goleador con la camiseta del Lobo, desatando la locura en el Bosque ante un rival que llegaba como subcampeón del último certamen y con ansias de revancha.



En el inicio del segundo tiempo, Franco Torres estiró la ventaja para el conjunto platense a los 3 minutos, dándole mayor tranquilidad al equipo, mientras que Racing, pese a dominar la posesión con un 66% y generar más remates al arco (13 contra 7), recién pudo descontar a los 37 minutos del complemento a través de Tomás Conechny, cuando el resultado ya parecía sentenciado.

La Academia intentó reaccionar en el tramo final, pero se encontró con un Gimnasia sólido y eficaz en los momentos clave.



Con este triunfo, el Lobo se posiciona en lo más alto del Grupo B tras la primera jornada, ocupando el primer lugar de la tabla, mientras que Racing quedó en el 14° puesto. Gimnasia inició así el Torneo Apertura 2026 con una victoria de peso, un gol que ya quedó en la historia y una actuación que alimenta la ilusión de sus hinchas de cara a lo que viene.