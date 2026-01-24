Rosario Central debuta frente a Belgrano

Rosario Central pondrá en marcha su temporada 2026 esta noche a las 22, cuando reciba a Belgrano de Córdoba en el Gigante de Arroyito. El encuentro marcará además el estreno del nuevo sistema de iluminación del estadio, con luces LED de alta prestación. Tras un 2025 con una destacada cosecha de puntos, el equipo afronta un nuevo año con el desafío de sostener el rendimiento y dar un salto de calidad bajo la conducción de Jorge Almirón, en un semestre que incluirá la participación en la Copa Libertadores de América.

De cara al debut, el plantel aparece prácticamente definido luego de las incorporaciones de Jeremías Ledesma —con chances de ser titular—, Gastón Ávila, Alexis Soto y el chileno Vicente Pizarro, quien llega para ocupar un rol similar al que desempeñaba Ignacio Malcorra. La dirigencia, no obstante, continúa trabajando en la posible llegada de un extremo por derecha, uno de los pedidos del entrenador para completar la estructura del equipo antes de afrontar un calendario que, desde abril, tendrá doble competencia.

En ese marco, Central realizó sondeos por Luca Langoni, actualmente en New England Revolution de la MLS, y por Julián Fernández, ex Vélez y hoy en New York City. Por el momento, las negociaciones no avanzaron hacia una definición, por lo que Almirón podría optar en el debut por Ángel Di María en ese sector del campo.