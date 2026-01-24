En un partido cambiante, Estudiantes no supo aprovechar las ventajas y empató en Avellaneda

El primer partido de Estudiantes en el Torneo Apertura dejó muchas cosas para analizar.

El equipo de Domínguez igualó 1 a 1 contra Independiente en Avellaneda y durante toda la noche fueron surgiendo cosas que hicieron cambiar el rol de los protagonistas.

Independiente arrancó mejor, con un Matías Abaldo desequilibrante y obligando a no descuidar la marca a los defensores de Estudiantes, y una estrategia demoledora que puso al campeón en su campo.

El Rojo fue protagonista y con el aliento de sus hinchas sometió a Estudiantes entre los quince y los 35 minutos, con una lluvia de corners, llegadas por los costados y centros que fueron contenidos por el arquero Muslera o rechazados por Santiago Núñez.

Estudiantes, que perdió la batalla del mediocampo en el primer tiempo, se resignó a pararse de contra y se apoyó en las subidas de Meza para eludir el ahogo del rival y buscar la asistencia a Carrillo. Ni Farías ni Medina estuvieron finos con la pelota en el primer tiempo y pizca de desfachatez y frescura de Fabricio Pérez provocó la preocupación de los defensores de Independiente.

El arquero Rodrigo Rey le tapó una definición a Carrillo luego de un centro cruzado al segundo palo, pero en las jugadas subsiguientes el equipo de Avellaneda se fue con todo al ataque en los últimos primeros de la primera mitad. Así fue como llegó a definir Cabral, luego de una insólita desconcentración en la marca de los jugadores del Pincha tras un lateral que llegó llovido desde la izquierda y tuvo a Neves y González Pires descuidando la marca y al delantero Avalos peinando la pelota hacia atrás para asistir a Cabral.

Los hinchas del Rojo acompañaron el cierre del primer tiempo gritando y festejando, mientras que una lesión en el tendón de Fernando Muslera acrecentaba la incertidumbre en Estudiantes.

En el segundo tiempo el Pincha contó una cuota de suerte y aprovechó que el rival salió dormido a jugar el complemento y antes de que se juegue un minuto, Medina asistió entre líneas a Fabricio Pérez tras un pelotazo que llovió cerca del área para decretar el empate.

A la lesión del arquero y al gol tempranero en el segundo tiempo se le agregó la expulsión Montiel a los cuatro minutos de la parte final para que el partido cambie de protagonista.

Con un jugador más en la cancha, Estudiantes se fue soltando y ganando confianza con la pelota con el correr de los minutos.

El Rojo no se quedó atrás, pero hacía todo forzado con un hombre menos y siempre se chocaba con la solvencia de Núñez y la solidez de Iacovich que entró para reemplazar al lesionado Muslera.

Con el correr de los minutos Estudiantes sumó méritos para marcar otro gol, pero el equipo no estuvo afilado en la definición y se fue conformando con el empate.

En el final de una semana plagada de incertidumbre por la formación que iba a usar el técnico antes de que salga la amnistía, luego la presión del representante de Ascacíbar el jueves a la noche en el medio de la concentración para que mejoren el contrato del jugador y las vicisitudes que se dieron en el partido, el Pincha terminó sumando un punto en el primer partido del campeonato y el resultado no tiene un mal sabor.