Domínguez, entre la autocrítica y las definiciones del mercado: “Necesitamos tranquilidad”

Eduardo Domínguez analizó el empate ante Independiente con un mensaje claro: autocrítica, calma y foco en un plantel que aún está en transición. “Fue un tiempo para cada uno. En el primero jugamos al ritmo del rival, perdimos pelotas y la cancha no ayudó. No estuvimos sueltos”, expresó, marcando las falencias iniciales que el Pincha recién corrigió tras el descanso.

El técnico reconoció que los cambios fueron decisivos: el ingreso de Fabricio Pérez acompañando a Carrillo y el ajuste de posiciones le dieron otra cara al equipo. También explicó su apuesta final: “Creíamos que Edwin podía aprovechar el desgaste de Godoy”.

Pero el eje de la conferencia pasó por el mercado. Domínguez pidió calma en medio de un plantel rodeado de rumores: “El club necesita vender, es normal que Boca o River vengan por nuestros jugadores”. Sobre Ascacibar, evitó dramatizar la chance de salida. Y sobre Cristian Medina fue directo: “Está tranquilo. Para tener al mejor volante del fútbol argentino tenemos que hacer fuerza, entendiendo nuestras limitaciones”.

Con la mira puesta en Boca, el Barba dejó un mensaje firme: Estudiantes sigue en construcción, pero con ideas claras.