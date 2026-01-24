Fórmula 1: Colapinto habló de su nuevo monoplaza

Alpine presentó la decoración definitiva de su monoplaza para la temporada 2026 de la Fórmula 1 en un evento realizado a bordo de un crucero. En un contexto marcado por la expectativa que genera la nueva era de la categoría, atravesada por profundos cambios en el reglamento técnico, la escudería francesa dio a conocer el diseño del A526 con la presencia de sus pilotos titulares, Pierre Gasly y Franco Colapinto, junto a Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo.

Durante la presentación, ambos corredores se mostraron entusiasmados con el proyecto y optimistas de cara a la campaña que se avecina. Para Colapinto, el 2026 tendrá un significado especial, ya que afrontará su primera temporada completa como piloto titular desde el inicio.

“Estoy muy emocionado. Por primera vez en mi carrera tuve una pretemporada adecuada para prepararme para un año a tiempo completo, desde las pruebas hasta la primera carrera. Eso es muy importante para mí porque me siento parte integral del proyecto”, expresó el argentino.

Además, destacó el desafío que representa el nuevo reglamento: “El coche es muy diferente a todo lo que he experimentado hasta ahora. Hay nuevos retos y detalles por aprender para sacar el máximo rendimiento, y lo veo como un desafío realmente increíble”.