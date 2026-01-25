Tenis: Djokovic alcanzó un nuevo récord histórico
El tenista serbio continúa logrando hazañas a sus 38 años de edad al conseguir su victoria número 400 en torneos de Grand Slam.
Novak Djokovic volvió a agigantar su leyenda en el circuito profesional al alcanzar un nuevo récord histórico: logró su victoria número 400 en torneos de Grand Slam. El serbio, actual número 4 del ranking mundial, venció en sets corridos al neerlandés Botic Van de Zandschulp (75) y se clasificó a los octavos de final del Abierto de Australia.
A los 38 años, Djokovic continúa desafiando el paso del tiempo y sosteniendo su vigencia en la elite del tenis mundial. Con 24 títulos de Grand Slam en su carrera, es el máximo ganador de la historia en esta categoría. El Abierto de Australia es, además, el torneo que mejor le sienta: lo conquistó en diez oportunidades y sigue ampliando marcas en Melbourne. Desde su consagración en el US Open 2023, fue finalista en Wimbledon 2024 y alcanzó, como mínimo, las semifinales en los cuatro Grand Slam disputados durante la temporada 2025.
El triunfo ante Van de Zandschulp también le permitió igualar a Roger Federer como el tenista con más partidos ganados en el Abierto de Australia en la Era Abierta, con 102 victorias. Solo el propio Federer, con 105 triunfos en Wimbledon, y Rafael Nadal, con 112 en Roland Garros, lograron cifras superiores en un mismo torneo de Grand Slam.
La jornada, sin embargo, no estuvo exenta de tensión. Durante el partido, Djokovic protagonizó una acción que pudo haber derivado en su descalificación: tras un error, lanzó un pelotazo que pasó a centímetros de una alcanzapelotas ubicada cerca de la red. La situación generó preocupación y polémica, aunque finalmente no tuvo sanción disciplinaria.
Una vez finalizado el encuentro, el serbio se refirió al episodio y reconoció su error: “Me disculpo por eso, no era necesario. En el calor del momento, fui afortunado de seguir en la cancha”.
En tanto al desarrollo del Australian Open, en la madrugada de este domingo, comenzaron a disputarse los duelos pertinentes de la serie de octavos de final, en donde el argentino Francisco Cerundolo se enfrentó al aleman Alexandr Zverev.
Octavos de final masculino del Australian Open 2026
Carlos Alcaraz vs Tommy Paul
Alexander Bublik vs Álex de Miñaur
Alexander Zverev vs Francisco Cerúndolo
Daniil Medvedev vs Learner Tien
Lorenzo Musetti vs Taylor Fritz
Jakub Mensik vs Novak Djokovic
Ben Shelton vs Casper Ruud
Luciano Darderi vs Jannik Sinner
Octavos de final femeninos del Australian Open 2026
Aryna Sabalenka vs Victoria Mboko
Yulia Putinseva vs Iva Jovic
Coco Gauff vs Karolina Muchova
Elina Svitolina vs Mirra Andreeva
Jessica Pegula vs Madison Keys
Xinyu Wang vs Amanda Anisimova
Elena Rybakina vs Elise Mertens
Maddison Inglis vs Iga Swiatek