Tenis: Djokovic alcanzó un nuevo récord histórico

Novak Djokovic volvió a agigantar su leyenda en el circuito profesional al alcanzar un nuevo récord histórico: logró su victoria número 400 en torneos de Grand Slam. El serbio, actual número 4 del ranking mundial, venció en sets corridos al neerlandés Botic Van de Zandschulp (75) y se clasificó a los octavos de final del Abierto de Australia.

A los 38 años, Djokovic continúa desafiando el paso del tiempo y sosteniendo su vigencia en la elite del tenis mundial. Con 24 títulos de Grand Slam en su carrera, es el máximo ganador de la historia en esta categoría. El Abierto de Australia es, además, el torneo que mejor le sienta: lo conquistó en diez oportunidades y sigue ampliando marcas en Melbourne. Desde su consagración en el US Open 2023, fue finalista en Wimbledon 2024 y alcanzó, como mínimo, las semifinales en los cuatro Grand Slam disputados durante la temporada 2025.

El triunfo ante Van de Zandschulp también le permitió igualar a Roger Federer como el tenista con más partidos ganados en el Abierto de Australia en la Era Abierta, con 102 victorias. Solo el propio Federer, con 105 triunfos en Wimbledon, y Rafael Nadal, con 112 en Roland Garros, lograron cifras superiores en un mismo torneo de Grand Slam.

La jornada, sin embargo, no estuvo exenta de tensión. Durante el partido, Djokovic protagonizó una acción que pudo haber derivado en su descalificación: tras un error, lanzó un pelotazo que pasó a centímetros de una alcanzapelotas ubicada cerca de la red. La situación generó preocupación y polémica, aunque finalmente no tuvo sanción disciplinaria.

Una vez finalizado el encuentro, el serbio se refirió al episodio y reconoció su error: “Me disculpo por eso, no era necesario. En el calor del momento, fui afortunado de seguir en la cancha”.

En tanto al desarrollo del Australian Open, en la madrugada de este domingo, comenzaron a disputarse los duelos pertinentes de la serie de octavos de final, en donde el argentino Francisco Cerundolo se enfrentó al aleman Alexandr Zverev.

Octavos de final masculino del Australian Open 2026

Carlos Alcaraz vs Tommy Paul

Alexander Bublik vs Álex de Miñaur

Alexander Zverev vs Francisco Cerúndolo

Daniil Medvedev vs Learner Tien

Lorenzo Musetti vs Taylor Fritz

Jakub Mensik vs Novak Djokovic

Ben Shelton vs Casper Ruud

Luciano Darderi vs Jannik Sinner

Octavos de final femeninos del Australian Open 2026

Aryna Sabalenka vs Victoria Mboko

Yulia Putinseva vs Iva Jovic

Coco Gauff vs Karolina Muchova

Elina Svitolina vs Mirra Andreeva

Jessica Pegula vs Madison Keys

Xinyu Wang vs Amanda Anisimova

Elena Rybakina vs Elise Mertens

Maddison Inglis vs Iga Swiatek