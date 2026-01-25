Alarma en la Selección: Juan Foyth sufrió una grave lesión en el Villarreal

La jornada de la liga española dejó una noticia dolorosa para el fútbol argentino. Juan Foyth, defensor del Villarreal y habitual convocado a la Selección nacional, debió abandonar el partido frente al Real Madrid a los 23 minutos tras una acción defensiva en su propia área. Sin contacto con rivales, cayó al suelo y enseguida se advirtió la gravedad de la situación.

Este domingo el club confirmó que el futbolista sufrió la rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda. El comunicado oficial informó que deberá someterse a una intervención quirúrgica. El mensaje incluyó palabras de apoyo y reconocimiento hacia el ex Estudiantes de La Plata, considerado un referente dentro del plantel.

La preocupación se trasladó rápidamente al cuerpo técnico de la Selección. Foyth es considerado una pieza valiosa en la defensa y su recuperación será determinante para sus aspiraciones de integrar el plantel rumbo al Mundial 2026. La rotura del tendón de Aquiles suele implicar meses de rehabilitación y un proceso exigente para volver a competir al máximo nivel. En ese contexto, la noticia encendió las alarmas en la planificación del equipo nacional.