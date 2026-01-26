Alayes negocia la vuelta de Rojo y la venta de Ascacíbar

Para la mayoría de los hinchas de Estudiantes no son horas agradables ni sencillas por una serie de decisiones que viene tomando el área de fútbol del club y que se fueron conociendo a cuenta gotas en los últimos días de la semana.

Por un lado, el jueves a la noche el representante de Santiago Ascacíbar se presentó en la concentración mientras el Rusito y el resto de los jugadores ya estaban cenando antes de descansar para enfrentar el viernes al Rojo y exigió una reunión con los responsables del fútbol profesional. Allí expuso la intención del capitán del equipo de buscar “nuevos horizontes” ya que en el fondo Ascacíbar quiere jugar los próximos tres años en otro club que le genere “nuevos desafíos” deportivos y un mejor pasar económico. De allí surgió la intención de traer una propuesta firme de Boca, pero que Agustín Alayes, Diego Ronderos y Marcos Angeleri intentaron frenar pidiendo un porcentaje del pase del Changuito Zeballos, sabiendo que para Boca es un jugador determinante.

Al cierre de esta edición , las negociaciones estaban avanzadas y estaba todo dado para que hoy el Xeneize acelere para llevarse al jugador que contra el Rojo no tuvo un buen desempeño. Según pudo averiguar este medio, la operación se cerraría en la venta del 80% del pase del “Rusito” más el préstamo por 18 meses de Brian Aguirre. Por eso, el volante albirrojo está en duda para el partido del miércoles contra Boca. En el medio está el famoso “pasillo al campeón” , lo cual de concretarse el traspaso sería una situación ciertamente chocante para el público que se acerque a Uno el miércoles a las 20.

Por otro lado, a las declaraciones del entrenador de Racing Gustavo Costas, se le sumó la negociación interna que el propio Agustín Alayes inició con Eduardo Domínguez parta hacerle un lugar en el plantel a Marcos Rojo, a pesar de que el presidente Sebastián Verón negoció personalmente en Italia la contratación a préstamo por un año del defensor central Tomás Palacios.

Algunos sostienen que el préstamo de Palacios venía de la mano con una intención de frenar lo de Rojo, pero puertas hacia adentro, en City Bell Domínguez también ahora le abre un lugar al exjugador de Boca nacido en el barrio La Granja, así como reclamó hace un mes que se quede Alario, casi a contramano de lo que buscaban algunos dirigentes.

Ayer Ascacíbar estuvo presente en el Country, pero no estaba confirmada su presencia en el entrenamiento del inicio de la semana en 1 y 57.