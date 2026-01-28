Jeremías Langa puso el gancho para reforzar a la Reserva

Tal como adelantó este medio, el defensor central Jeremías Langa se convirtió en nueva incorporación de la Reserva de Gimnasia, tras su paso por Cipolletti en el Federal A. Según informaron desde el club, el zaguero llega a préstamo por un año, sin cargo y con opción de compra.

De esta manera, el Lobo continúa fortaleciendo su proyecto deportivo no solo en la máxima categoría sino también en Reserva y formativas. Langa contó sus sensaciones tras concretarse la operación: “La propuesta llegó a través de mi representante. Lo charlé con mi familia y no lo dudamos, es una linda oportunidad, que cualquier chico sueña con tener. Las expectativas son muy altas. La idea es ir paso a paso y crecer en lo futbolístico y personal. Quiero hacer un buen papel, mostrar para qué estoy e intentar en corto o mediano plazo subir al plantel de primera”.