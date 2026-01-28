Gimnasia va en busca de otro triunfo Monumental

Con el ánimo por las nubes tras la victoria ante Racing en el Bosque, Gimnasia buscará un nuevo triunfo frente a River por la segunda fecha del Torneo Apertura. El Lobo, también con Fernando Zaniratto a la cabeza, ganó en el Más Monumental por 1 a 0 en noviembre pasado. El encuentro comenzará a las 20:00 horas y será arbitrado por Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Germán Delfino. La única duda estará en el lateral izquierdo, pero todo parece indicar que Pedro Silva Torrejón será titular y el elenco albiazul repetirá la formación del debut.

Tras el entrenamiento vespertino en la jornada de ayer, el plantel mens sana quedó concentrado en Estancia Chica y hoy por la tarde emprenderá camino a Núñez. El técnico tripero dispuso la misma lista de convocados que frente a la Academia. De esta manera, quedaron marginados apellidos a destacar como Bautista Barros Schelotto, Matías Melluso, Mateo Seoane, Juan Pérez y Maximiliano Zalazar. En paralelo, el grupo de futbolistas que trabajan de manera diferenciada al plantel principal está conformado por Leandro Mamut, Fabricio Corbalán, Nicolás Sánchez e Ignacio Zapulla.

En el reencuentro ante su gente, River también repetirá el mismo equipo. El entrenador Millonario esperó hasta último momento a Franco Armani y Marcos Acuña, aunque los dos futbolistas deberán esperar para su debut. De esta manera, Santiago Beltrán seguirá en el arco como en el debut mientras que el refuerzo Matías Viña ocupará su lugar en el lateral izquierdo.