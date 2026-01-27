FIFA garantiza que el Mundial dará 824 mil nuevos puestos de trabajo

A menos de cinco meses del inicio de la Copa del Mundo, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) confirmó su poderío a nivel global y fue convocada para marcar presencia en el Foro Mundial Económico que se esta llevando a cabo en Davos y al cual ya acudieron las principales figuras de la política internacional. En ese marco, el presidente de la FIFA Gianni Infantino, se refirió al impacto que va a tener la Copa del Mundo, explicando que el mundo se detiene durante el torneo que tanta alegría y felicidad proporciona a la gente de todos los rincones del planeta.

Infantino también habló del impacto económico del Mundial que se arrancará el 11 de junio y que finalizará el 19 de julio de 2026 en Canadá, México y Estados Unidos y en la que por primera vez tomarán parte 48 selecciones, con 104 partidos en 16 ciudades.

Citando un estudio realizado por la FIFA y la Organización Mundial del Comercio (OMC) el año pasado, explicó que el torneo podría generar 80.100 millones de dólares de rendimiento bruto a nivel mundial, aportar 40.900 millones de dólares al producto interior bruto y crear 824.000 puestos de trabajo.

“El mundo se detiene durante la Copa Mundial y el fútbol tiene un impacto real en la vida, en el estado de ánimo de la gente como ninguna otra cosa. No hay nada que se parezca ni de lejos al fútbol. Cambia el estado de ánimo, no solo de la gente, sino de los países”, aseveró.

“En especial en estos tiempos, se nos olvida estar contentos, alegres. Todos tenemos nuestros propios problemas, preocupaciones en la vida, y con el fútbol queremos aportar a algo a las comunidades de todo el mundo. Hay 211 países miembros de la FIFA, queremos darles un momento de alegría y felicidad. Cuando un niño patea un balón, cuando un adulto patea un balón, no piensa en sus preocupaciones o problemas en la vida, y eso es algo que siempre tenemos que recordar”.