“La maquinta” de la 17 de Victoria marcó presencia en Balcarce

En el medio del receso del fútbol infantil, un grupo de jugadores del club Victoria representó con hidalguía al deporte de la región en el torneíto nacional que todos los veranos se hace en Balcarce, y al cual también fueron convocadas otras instituciones de nuestra ciudad como Estudiantes y Gimnasia.

Victoria, que se desempeña en la zona 1 de Lisfi ganó por goleada 6 a 0 el sábado contra San Agustín de Balcarce y cayeron el domingo 2 a 1 ante Deportivo Argentino de Mendoza.

Los jugadores se hospedaron en un predio especialmente destinado para albergar a los chicos que van llegan de todo el país y el campeonato convocó a más de 50 instituciones representadas entre las categorías 2014 a 2017 que jugaron entre las sierras de Balcarce.

La experiencia contempla el viaje, la estadía y la participación en un campeonato, en el cual hace más de 25 años formó parte Lionel Messi o el mismísimo Sergio Kun Agüero cuando jugaban en el fútbol infantil.

En este caso, los nenes de la 2017 de Victoria conocidos como “La Maquinita”, hasta tienen una cuenta oficial de Instagram y representaron de la mejor manera al fútbol infantil de la región que volverá a tener partidos oficiales a partir de marzo.

Mientras tanto, en la institución que tiene la canchita en 13 y 72, aseguraron que la semana que viene arrancarán los entrenamientos en un predio espacial que el club logró alquilar en las afueras de La Plata y se sumarán a otras instituciones que también comenzarán con las jornadas de trabajo y la prueba de jugadores.

La escuelita de fútbol de Estudiantes, sin ir más lejos, también retomará la actividad a partir del 4 de febrero y los nenes ya recibieron la convocatoria del espacio que seguirá coordinado por el histórico Daniel Quaglia.

En cuanto al campeonato de verano de Balcarce seguirá algunas jornadas más hasta que se definan los campeones, pero después de todo, lo que más resaltan los organizadores y los profes que acompañan a los nenes es la experiencia de poder salir una semana de La Plata, en pleno mes de enero, para que muchos conozcan las sierras de Balcarce y se diviertan jugando a la pelota con el aire de la ciudad que está en el medio del camino entre Mar del Plata y Tandil.