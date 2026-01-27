Juega el Vélez de Guillermo en Liniers

Luego de presenciar el golazo que hizo su hijo Nicolás Barros Schelotto el sábado contra Racing, el Mellizo Guillermo dirigirá su primer partido de local del año en Liniers, cuando esta tarde Vélez reciba a Talleres en la continuidad de la segunda fecha del Torneo Apertura.

El partido comenzará a las 17.45 y será uno de los más importantes programados para este martes.

Además, a las 20 jugarán los dos equipos mendocinos: Independiente Rivadavia visitará a Huracán y Gimnasia de Mendoza debutará de local ante San Lorenzo.

Finalmente a las 22.15 Newell’s será local de Independiente y a la misma hora Central Córdoba de Santiago del Estero visitará a Atlético Tucumán para cerrar un martes plagado de partidos.