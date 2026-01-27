Platense derrotó a Instituto y lo dejó sin DT

Con goles de Franco Zapiola y Tomás Nasif, Platense venció por 2-1 a Instituto en Vicente López en el inicio de la segunda fecha del Grupo B y consiguió su primer triunfo en el Torneo Apertura, mientras que el conjunto cordobés, que descontó con un golazo de Alex luna, cayó por segunda vez consecutiva y se quedó sin Daniel Oldrá como entrenador.

En un duelo parejo y con escasas llegadas, el conjunto cordobés mermó su ritmo y antes del descanso el Calamar casi vuelve a facturar otra vez con Zapiola, pero el disparo salió muy cerca de un poste.

Ya en el complemento, con Instituto reconfigurado por tres cambios, Raggio se redimió y salvó su arco ante Jara y en la contra Mainero probó a Roffo. El partido se animaba y devenía de ida y vuelta. En eso hubo un empujón a Zapiola afuera del área que el árbitro no consideró.

La nueva derrota de Instituto de Córdoba (que ya había caído en el debut de local ante Vélez Sarsfield) dejó al primer equipo sin conductor, dado que la dirigencia de la Gloria decidió prescindir de los servicios de Daniel Oldrá en la fecha 2 del certamen.