Tigre amargó a Estudiantes (RC) en su regreso a Primera

Estudiantes de Río Cuarto perdió en su regreso en la máxima categoría del fútbol argentino. Por la primera fecha del Torneo Apetura, Tigre venció al “León” por 2 a 0 en el Estadio José Dellagiovanna. Luego de un primer tiempo con situaciones para ambos conjuntos, a los siete minutos del complemento Tigre atacó y desde pelota parada marcó el primer tanto por medio de Alan Barrionuevo.

A los 19 minutos, el “Matador” amplió la diferencia y puso el 2-0 con la aparición de Jalil Elías. El jugador del “Matador” anticipó al defensor y dejó sin chaces al arquero visitante.

El Celeste disputará su cuarta temporada en la máxima categoría, ya que entre 1983 y 1985 participó del antiguo Torneo Nacional. Pero el regreso no fue nada fácil. Luego de finalizar segundo en la Zona B de la Primera Nacional 2025, debió superar cuatro instancias del Reducido, en el que le ganó la final a Deportivo Madryn, para concretar el sueño de la vuelta a Primera.

Arranca la segunda fecha del Torneo Apertura

Prohibido pestañear en el fútbol argentino. Apenas terminada la primera fecha del Torneo Apertura, hoy arrancará la segunda con el enfrentamiento entre Platense e Instituto en cancha del Calamar. El partido se jugará a las 17 y tendrá televisación de ESPN Premium.

Ambos arrancaron con la pólvora mojada la temporada, aunque las sensaciones de los de Walter Zunino fueron bastante positivas luego del 0 a 0 rescatado de su visita a Unión, que venía de un gran 2025. De todos modos, llegó a 11 partidos seguidos sin ganar (dos con este DT).

La Gloria, dirigida por Daniel Oldrá, perdió 1 a 0 de local contra Vélez, acumula cinco sin triunfos (cuatro fueron derrotas) y ahora está obligada a recuperar terreno de visitante.