San Carlos y Camba se encaminan a nuevos amistosos

Este sábado por la mañana habrá acción tanto para Villa San Carlos como Defensores de Cambaceres. El Celeste no va a jugar en la región, ya que será visitante de San Telmo, en tanto que el Rojo tendrá su primer partido en el 12 de Octubre, ya reacondicionado para el comienzo de la temporada.

Los dirigidos técnicamente por Pablo Miranda tendrán una buena prueba ante un equipo que milita en la Primera Nacional, al tiempo que los de Hernán Darío Ortíz se van a medir con Sport Club de Magdalena, con la posibilidad de que el público se acerque a las tribunas de la cancha ubicada en Rivadavia y Quintana.

Así las cosas, ambos planteles se preparan para el arranque de la B Metro y la Primera C, respectivamente, tratando de seguir sumando minutos y probar los entrenadores cada una de las recetas para los campeonatos que se vienen con mucho en juego en Berisso y Ensenada.