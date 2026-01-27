Martes de carreras en Barrio Hipódromo

El último martes del primer mes del año encontrará a los apasionados de las carreras de caballo con una nutrida agenda de competencias que se desarrollarán en la pista del Bosque entre las 16 y las 21.

Una de las competencias destacadas de la tarde es el tradicional Clásico “Eduardo Casey” (1.100 mts.), donde vamos a confiar nuestro voto a Es Aristocrático con una exitosa trayectoria en las carreras de corta y media distancia con un nivel destacado que lo lleva a acumular nueve victorias en tan solo una veintena de presentaciones más la valoración que suma también cinco segundos puestos y tan solo en una oportunidad quedó fuera del marcador rentado, que hablando en criollo, este defensor de las sedas azuleñas “Pauli”, sino “gana, pega en el palo”. Tras cinco impactos consecutivos – todos de corte jerárquico- viene de dos segundos puestos en clásicos graduales en esta pista donde desarrolló gran parte de su campaña, a pesar de entrenar en San Isidro. El veloz hijo de Angiolo es de venir cerca del fuego pero sin chamuscarse, para avanzar de firme en los metros definitorios. Así que, por cartilla y por sus condiciones locomotivas, en su despedida de las pistas argentas –según nos informó su propietario Mauro Castellazzi seguirá su campaña en el país del norte - lo plebiscitamos arriba de todo.

Se trata de una carrera reservada para todo caballo de 4 años y más edad, a peso por edad, ocupa el cuarto turno de programación, con seis competidores, dispuestos a llevarse los $6.190.000 de premio que le esperan al ganador. Si bien destacamos la chance primaria de Es Aristocrático, no soslayamos las posibilidades que le caben a otros participantes probos como Oro Azteca, otro caballo tan regular como rendidor, al que sus allegados “no le perdonan una”; y que siempre está en la “conversa”, ya que viene de quedar al anca de nuestro candidato. Y siguen los nombres, como Vikingo Real y Magyar, que reprisa.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego…señores!!!

Los candidatos de Hoy…

1ra.) 5– 6 – 9 (7)

2da.) 2 – 8 – 6

3ra.) 4 – 1 – 2

4ta.) 2 – 3 – 6

5ta.) 4 – 6 – 2 (1)

6ta.) 2 – 6 – 3

7ma.) 9 – 5 – 10

8va.) 4 – 6 – 3

9na.) 14 – 5 - 11 - 6

10ma.) 9 – 3 – 13

11ma.) 11 – 4 – 7 – 14 (16)