Nielsen hizo una radiografía del Alpine A526 de Colapinto tras el paso por Barcelona

Alpine concluyó los test de pretemporada de la Fórmula 1 en el circuito de Catalunya, Barcelona. Luego de demostrar un gran funcionamiento en el A526 de la mano de Franco Colapinto y Pierre Gasly, Steven Nielsen, director de la escudería francesa, compartió las conclusiones generales de las pruebas a través de un video.

“La primera de tres pruebas. Diferentes personas, diferentes procedimientos, nuevos coches, nuevos Pus. Un enorme tamaño de aprendizaje para todos los involucrados, incluyendo los coches, por supuesto.Venimos aquí con una lista de trabajo larga, especialmente después de Silverstone. Creamos nuestra lista de trabajo en Silverstone, en vez de en Thornton. Pero vinimos aquí y realmente lo atacamos bien y las cosas han hecho buen progreso. Haciendo tantos kilómetros como se puede hoy. Eso es lo que es todo este test, es hacer milagro. No hicimos tanto en el primer día como nos gustaría, pero tenemos un plan muy agresivo hoy”, sentenció el director de Alpine.