La Argentina arranca su camino en la Copa Davis

La Selección Argentina de tenis ya tiene todo listo para dar el primer paso en los Qualifiers de la Copa Davis 2026. Del 6 al 8 de febrero, el equipo nacional visitará a Corea del Sur en el Gimnasio Gijang de Busan, con la ilusión de arrancar el año con una serie positiva y mantenerse en la pelea por el título.

El capitán Javier Frana confirmó que Thiago Tirante y Marco Trungelliti serán los encargados de afrontar los partidos de singles, mientras que el punto de dobles quedará en manos de Guido Andreozzi y Federico Gómez. La dupla saldrá a la cancha en la segunda jornada de la serie.

Con un equipo renovado y varias ausencias, la Selección Argentina afrontará la serie con realidades distintas entre sus singlistas. Thiago Tirante aparece como el jugador con mayor rodaje reciente: viene de disputar el cuadro principal del Abierto de Australia, donde alcanzó la segunda ronda tras un destacado debut ante el local Aleksandar Vukic, antes de caer frente al estadounidense Tommy Paul. Luego, compitió en el Challenger de Manama, certamen en el que fue eliminado en cuartos de final por el italiano Mattia Bellucci.

Por su parte, Marco Trungelliti llega con menos competencia en la temporada. El santiagueño intentó acceder al cuadro principal del Australian Open a través de la clasificación, aunque no logró superar esa instancia. Esa fue, hasta el momento, su única participación oficial en 2026, en un año que ahora le abre una valiosa chance de defender los colores argentinos en un torneo de enorme tradición como la Copa Davis.

En ese contexto, el capitán Javier Frana destacó la evolución del grupo durante los entrenamientos previos, más allá de las dificultades para conformar el plantel. “La verdad es que el crecimiento que han tenido con relación a los primeros días fue muy satisfactorio en todos”, señaló el entrenador, al tiempo que recordó las bajas que sufrió el equipo, algunas por decisión personal y otras por cuestiones físicas, como la de Andrés Molteni, quien estaba previsto para disputar el punto de dobles.

Del lado local, el capitán Jong-sam Chung expresó su confianza en el equipo coreano, respaldado por recientes buenos resultados en el circuito Challenger.

El sorteo se llevó a cabo en la noche del jueves al cierre de esta edición y la serie comenzará este viernes a las 23.00, con transmisión en vivo por TyC Sports y DSports.