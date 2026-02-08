Echaron al Cuti y hoy juega Alexis Mac Allister en Inglaterra
Romero fue expulsado en el United-Tottenham y Mac Allister enfrenta hoy con el Liverpool al City.
La Selección campeona del mundo en Catar 2022 se sigue destacando en la Premier League de Inglaterra, que es una de las competitivas y jerarquizadas del mundo.
Ayer, por ejemplo, el Chelsea de Enzo Fernández que fue nuevamente titular, le ganó 3 a 1 al Wolves de visitante con tres tantos de Palmer, dos de ellos de penal.
Además, el Aston Villa del Dibu Emiliano Martínez que sigue tercero en la tabla, igualó 1 a 1 en condición de visitante ante Bournemouth.
Asimismo, el Manchester United con Lisandro Martínez en la zaga central, le ganó 2 a 0 al Tottenham de Cristian el Cuti Romero, quien se fue expulsado a los 29 minutos del primer tiempo.
Por último, hoy a las 13.30 el Liverpool de Alexis Mac Allister recibirá al poderoso Manchester City.