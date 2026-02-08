Echaron al Cuti y hoy juega Alexis Mac Allister en Inglaterra

La Selección campeona del mundo en Catar 2022 se sigue destacando en la Premier League de Inglaterra, que es una de las competitivas y jerarquizadas del mundo.

Ayer, por ejemplo, el Chelsea de Enzo Fernández que fue nuevamente titular, le ganó 3 a 1 al Wolves de visitante con tres tantos de Palmer, dos de ellos de penal.

Además, el Aston Villa del Dibu Emiliano Martínez que sigue tercero en la tabla, igualó 1 a 1 en condición de visitante ante Bournemouth.

Asimismo, el Manchester United con Lisandro Martínez en la zaga central, le ganó 2 a 0 al Tottenham de Cristian el Cuti Romero, quien se fue expulsado a los 29 minutos del primer tiempo.

Por último, hoy a las 13.30 el Liverpool de Alexis Mac Allister recibirá al poderoso Manchester City.