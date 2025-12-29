Argelia, rival de Argentina en el Mundial, ganó y sigue en la Copa Africana

Luego de un debut inmejorable, Argelia, que integrará el Grupo J del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 junto a la Selección Argentina, además de Austria y Jordania, cosechó un nuevo triunfo en su segundo encuentro de la Copa Africana de Naciones ante Burkina Faso y se aseguró un lugar en los octavos de final. El conjunto dirigido por Vladimir Petković, que había goleado 3-0 a Sudán en el debut por el Grupo E, ahora se impuso por 1-0 sobre los dirigidos por Brahima Traoré gracias a un penal que anotó Riyad Mahrez a los 23 minutos del primer tiempo luego de una infracción de Ismahila Ouedraogo sobre Rayan Ait Nouri.

El atacante con pasado en Manchester City y que actualmente se desempeña en el Al-Ahli de Arabia Saudita es la gran figura del equipo y ya acumula tres goles en sus primeras dos presentaciones en el certamen. Este miércoles 31 de diciembre a las 13.00, en vísperas de Año Nuevo, se medirán ante Guinea Ecuatorial por el cierre de la fase de grupos y conocerán a sus rivales en la próxima instancia.