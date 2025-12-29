Tenis: exhibición, polémica y show en la “batalla de los sexos”

En una exhibición cargada de polémica, Nick Kyrgios, australiano que ocupa el puesto 671 de la clasificación masculina, derrotó por doble 6-3 a Aryna Sabalenka, la número uno del ranking femenino, en una hora y 17 minutos en Dubai, en Emiratos Árabes Unidos. Fue el cuarto partido de este estilo luego del que protagonizaron Bobby Riggs frente a Margaret Court y Billie Jean King, ambos en 1973, y Martina Navratilova ante Jimmy Connors en 1992.

Lo cierto es que fue un duelo con ciertas reglas a seguir. En primer lugar, cada tenista tuvo solamente un saque, en lugar de los dos que suelen tener regularmente, priorizando la precisión por sobre la potencia. Por otra parte, Sabalenka tuvo unas medidas de pista más pequeñas que las de Kyrgios, concretamente un 9% más chica, basado en estudios sobre los desplazamientos promedios que realizan los hombres y las mujeres en el alto rendimiento.

El evento fue más un show que propiamente un partido, mas allá de que tuvo su condimento competitivo. En las gradas se pudieron ver a figuras de otros deportes como Ronaldo Nazário o Kaká y de hecho, el exnueve de la selección de Brasil bajó al court a saludar a los dos tenistas y a tomarse fotos con ellos.

De momento, no se revelaron cifras oficiales, pero se cree que la organización del partido habría movido varios millones de dólares en concepto de patrocinadores, ya que muchas marcas importantes del mundo se interesaron en esta exhibición.