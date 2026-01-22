Tenis: Etcheverry pisó fuerte en la segunda ronda

El cuarto día del Abierto de Australia dejó un balance de dos triunfos y dos derrotas para los tenistas argentinos en el cuadro individual masculino. Francisco Cerúndolo (21), la mejor raqueta nacional, avanzó con autoridad al vencer al bosnio Damir Dzumhur (66).

Cerúndolo mostró pasajes de alto nivel y resolvió el encuentro en apenas 1h37m, con un contundente 6-3, 6-2 y 6-1. En la próxima ronda se medirá con el ruso Andrey Rublev, actual número 15 del ranking ATP. Con este triunfo, el porteño igualó su mejor actuación histórica en Melbourne y buscará superar por primera vez la barrera de la tercera ronda, instancia en la que quedó eliminado en 2023 y 2025.

En tanto, el platense Tomás Martín Etcheverry (62), quien se impuso con claridad ante el británico Arthur Fery (186). El platense debió exigirse en un primer set muy parejo, que definió en el tie break, y luego tomó el control del partido para cerrar el marcador por 7-6(4), 6-1 y 6-3.

Para “Retu” Etcheverry será su segunda presencia en la tercera ronda del Abierto de Australia y la primera desde 2024. Su próximo rival será el kazajo Aleksandr Búblik, décimo preclasificado del certamen. Será un duelo por demás exigente para el nacido en La Plata, ante uno de los jugadores más carismáticos del circuito.

En contrapartida, Francisco Comesaña (68) y Thiago Tirante (103) quedaron eliminados en segunda ronda frente a tenistas estadounidenses. Comesaña cayó ante Frances Tiafoe (34) por 4-6, 3-6, 6-4 y 2-6, mientras que Tirante, quien logrará su ingreso al Top 100 del ranking, fue superado por Tommy Paul (20) por 3-6, 4-6 y 2-6.

Al cierre de esta edición se encontraba jugando el otro argentino con chances de avanzar en el certamen, Sebastían Baez, quien se medía ante Luciano Darderi, quien nació en Argentina y se nacionalizó italiano.

Entre los favoritos a quedarse con el título del Australian Open consiguieron la victoria Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y el siempre candidato Novak Djokovic.