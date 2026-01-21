La Plata

Cambaceres, con cambio de planes para un nuevo amistoso

Se canceló el compromiso que el Rojo tenía previsto ante Fénix y el sábado enfrentará a E.A.R Sport Club.

Cambaceres continúa afinando su puesta a punto de cara a la Primera C. Tras el entrenamiento matutino, el grupo participó en el predio de Atulp de una charla a cargo del Coaching Deportivo Fernando Torrijos. Durante el encuentro se trabajaron distintos ejes vinculados a la actividad grupal, el liderazgo y el trabajo en equipo, haciendo hincapié en la unidad del plantel. Además, se abordaron temas como las interferencias grupales, los aspectos emocionales y comunicacionales, y la toma de decisiones dentro y fuera del campo de juego.

El Rojo retomará la actividad este miércoles en el mismo predio para seguir con la preparación. En cuanto a los amistosos, hubo una modificación en la agenda: se canceló el compromiso previsto ante Fénix y el sábado el rival será E.A.R Sport Club, un combinado de jugadores libres. El ensayo se disputará en el Sindicato de Empleados de Comercio, con dos bloques de 35 minutos.

