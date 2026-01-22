Vóley: el Pincha buscará su primer triunfo

El equipo femenino de vóley de Estudiantes de La Plata buscará mañana sumar su primera victoria en la Liga Femenina en el segundo weekend donde está programada la fecha 2.

Para ello, las dirigidas por Manuel Montes deberán enfrentar a Boca Juniors y a River Plate en condición de visitante. El primer duelo tendrá lugar mañana desde las 21 horas y el segundo ante las Millonarias será el domingo 25.

Cabe recordar, que Estudiantes cayó en sus primeras dos presentaciones en la Liga, primero ante San Isidro por 0-3 (29-31, 18-25, 18-25) y después frente a Villa Dora por 1-3 (15-25, 25-10, 18-25, 17-25).