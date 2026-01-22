Fórmula 1: Alpine sacó su coche a la pista

En un contexto marcado por la expectativa que genera la profunda modificación reglamentaria que afrontará la Fórmula 1 en la temporada 2026, Alpine comenzó con sus primeras actividades en pista. La escudería francesa puso en marcha el A526 en el circuito de Silverstone, escenario elegido para dar los primeros kilómetros antes del inicio de los tests oficiales, previstos para el lunes 26.

La jornada fue compartida en redes sociales por Flavio Briatore, referente del equipo con base en Enstone, quien publicó una imagen junto a los pilotos titulares, el argentino Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly, acompañada del mensaje: “Junto con el equipo para las primeras vueltas del A526 en Silverstone”. Además, el dirigente difundió una historia en la que se lo observa junto al corredor argentino.

Por el momento, no trascendió si Alpine completó los 200 kilómetros máximos permitidos para los días de filmación o si se trató de una prueba de instalación destinada a verificar el correcto funcionamiento de los componentes del monoplaza antes de utilizar este recurso reglamentario. Sin embargo, la presencia del A526 en pista quedó confirmada a partir de un video publicado por el piloto británico Chris Smiley, en el que se observa al nuevo modelo girando en el trazado inglés.