Rivero le abrió las puertas al Haras Firmamento

Mientras muchos utilizan el mes de enero para relajarse o salir de vacaciones, en el Hipódromo de La Plata la actividad hípica no se detiene y todo lo que gira alrededor de las carreras tampoco.

Desde el año pasado, uno de los temas que viene generando comentarios y controversia fue la decisión de los responsables del Haras Firmamento de darle la espalda a las competencias que se organizan en nuestra ciudad, obligando así a sus caballos y jockeys a no tener movimientos los martes, jueves y los domingo que se corre en La Plata.

Esta situación decantó luego del fallo acaecido en el clásico “Marcos Levalle” (G II-1.600 mts.) del pasado 19 de noviembre donde allegados a dicho establecimiento – como disconformidad a una decisión que tomó la Comisión de Carrera que vio empate entre los caballos “Pecador Joy con Escolastic Girl”.

Ese día, la comisión que preside Fabián Rivero se basó en un documento gráfico para tomar la decisión de empezar a discriminar la pista platense, a pesar de la reñida definición que tuvo la carrera.

La misma actitud adoptó el Haras “Buen Ojo”, propiedad del turfman Sebastián Moirano, pero en este caso por un caso de doping.

Con respecto a ello dijo: “Es una decisión unilateral por ende no nos involucramos en ello. Lo cierto es que el photochart no “falla” y dictaminó empate”. Una pena porque es un Haras que logró muchísimas victorias en éste hipódromo, incluso con muchas estadísticas obtenidas en distintos rubros y por supuesto, tienen las puertas abiertas para retornar”, expresó Rivero.

Desde el Hipódromo platense aseguraron que todos tienen derecho a ejercer la libertad de expresión y de tomar las decisiones que se crean convenientes sobre determinadas situaciones que se fueron dando, sin perjuicio de la decisión del mismo Hipódromo de seguir abriendo las puertas a todos los que deseen anotarse para formar parte de las reuniones.

“Somos una gestión abierta que nos basamos en lo que establece el reglamento y la ley. Dentro de la Ley podemos discutir todo. Fuera de la ley o de la reglamentación, nada”, comentaron en contacto con este diario.